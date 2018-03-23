Лего наяву: фотопроект об эстетике домов, в которых живут и страдают мексиканцы

В начале 2000-х мексиканское правительство запустило амбициозный проект по строительству доступного жилья для миллионов бедных жителей. Государство потратило на это более 100 миллиардов долларов, при этом программа оказалась коррумпирована, достаточно плохо продумана и выполнена спустя рукава.

Даже сегодня у многих построек отсутствует водоснабжение и канализационные системы. Мексиканский фотограф Хорхе Табоада (Jorge Taboada) был ошеломлен их размером и однообразием, которое было особенно заметно с воздуха.

Источник: Wired

«Эта тревожная ситуация не видна с уровня земли. Я начал исследовать и снимать эти дома, построенные тысячами в окрестностях главных индустриальных городов Мексики ».

Хорхе учился на архитектора в середине 90-х, а затем решил объединить свои знания со страстью к фотографии, став одним из самых известных фотографов в Монтеррее, его родном городе.

В его последней серии Alta Densidad («Высокая плотность») представлены снимки жилищных строительств по всей Мексике. Все фото сняты с вертолета.

Сверху все эти бесконечные ряды однотипных домов выглядят даже эстетично. Но, несмотря на их красоту, фотограф указывает, что такая строгая геометрия вскрывает абсолютное безразличие властей к нуждам людей.

«С одной стороны, я вижу красоту во всей этой архитектуре и монохромных пейзажах. Но потом я вспоминаю о людях, которые живут там и страдают от последствий безразличия государства».