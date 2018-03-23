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Минэнерго предлагает снять с потребителей ответственность за установку электросчетчиков
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Минэнерго предлагает снять с потребителей ответственность за установку электросчетчиков 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минэнерго России предлагает переложить ответственность за установку счетчиков электроэнергии с потребителей на электросетевые компании, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"При обсуждении законопроекта и подготовке его ко второму чтению депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации было предложено включить в законопроект положения о переносе ответственности за организацию учета электрической энергии с граждан Российской Федерации на квалифицированных субъектов рынка электрической энергии. На сегодняшний день проходят обсуждения такого подхода, в ближайшее время Минэнерго подготовит поправки к законопроекту", — приводятся в сообщении Минэнерго слова замминистра.
Таким образом, сетевые компании будут самостоятельно устанавливать счетчики за свой счет.
"Это могут быть собственные средства, заемные или деньги инвестора. Возврат вложенных денег планируется осуществлять за счет снижения коммерческих потерь электрической энергии (хищения) и увеличения полезного отпуска", — подчеркнул Кравченко.
Он также напомнил, что в настоящее время именно потребитель «несет бремя» обслуживания, проверки и замены прибора учета.
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