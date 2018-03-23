Законы марсианских колоний — какими они будут?

Какие законы для Марса есть уже сейчас?

С того момента, как земляне «дотянулись» до космоса, появилась необходимость в правовом регулировании деятельности человека в космическом пространстве. Основа международного космического права была заложена с подписанием в январе 1967 года «Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», для краткости именуемого «Договор о космосе». Основным краеугольным камнем данного документа является положение статьи 2 Договора: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

А это значит, что ни одно государство не может отгородить себе кусочек Марса, как, впрочем, и Луны, и объявить, что теперь это территория его страны. На Марсе не появится ни новой Канады , ни Аляски . И частных земельных владений на Красной планете тоже не будет. Несмотря на то, что в договоре не утверждается прямо о запрете частной собственности, невозможность провозглашения суверенитета над марсианской территорией, как частью небесного тела, не позволяет возникнуть на ней и частной собственности. Суверенитет над территорией и права на находящиеся на ней земельные участки, если можно так назвать участки на Марсе, неразрывно связаны. Без государства, своей принудительной силой гарантирующего соблюдение прав на определенной территории и устанавливающего основания и порядок возникновения таких прав, появление права собственности невозможно.

Марсианская база в представлении художника / ©Depositphotos

На Марс как на международные морские воды ни государства, ни частные компании не смогут заявить свои права.

Это, конечно, не говорит, что марсианские поселенцы будут бесправны и их кто угодно сможет подвинуть с занимаемой территории, нет. Но это будет, вероятно, всего лишь некое приоритетное право на использование участка, который ты занял первым. По вышеуказанным причинам колонистам и компаниям, колонизирующим Марс, не стоит опасаться многочисленных «собственников» марсианских участков. Свидетельства о праве собственности, выдаваемые множеством контор по продаже внеземной недвижимости, не имеют никакой юридической силы. В отличие от государства, «марсианские риелторы» не могут гарантировать покупателям марсианской недвижимости признания их прав. Даже если это самопровозглашенная «Лунная республика», созданная предприимчивым американцем Дэнисом Хоупом.

Другим важным документом космического права, имеющим значение при определении порядка правового регулирования в космосе, является Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. Принятая резолюцией 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 ноября 1974 года конвенция решает вопросы идентификации космических объектов, запущенных человеком на орбиту. А сама регистрация уже позволяет определять юрисдикцию отправленных в космос аппаратов и кораблей. Запуская в космическое пространство спутник или космический корабль, любое государство обязано внести его в свой регистр космических объектов. А о каждом космическом объекте, занесенном в регистр, необходимо информировать Организацию Объединенных Наций

Неслучайно мы называем кораблями и те, что бороздят морские просторы, и те, что покоряют просторы космические. При создании космического права не изобретали велосипед. Космос — это, по сути, международные воды, открытые для доступа и исследования всеми государствами. Космическая техника, от пилотируемых кораблей до автоматических зондов, — корабли в этих водах. Подобно морскому регистру, содержащему сведения о морских судах, в космические регистры вносятся сведения о космических аппаратах. И пусть они не находятся на территории страны регистрации, но ее власть и суверенитет распространяются и на них, подобно тому как они распространяются на дипломатические представительства за рубежом, военные морские и воздушные суда.

Марсианская база в представлении художника / ©Depositphotos

МКС как прообраз международной колонии в космосе

Международная космическая станция — первый объект вне нашей планеты, созданный усилиями многих государств. Международная деревня на Луне, совместные базы на Марсе или общие научные и промышленные объекты на орбите — все они, скорее всего, будут иметь схожий с МКС правовой режим. Модули станции, запущенные в космос разными странами, находятся в их собственности. А с недавних пор на МКС появился и первый частный модуль — BEAM, принадлежащий компании Bigelow Aerospace. Но, кроме того, она разделена на правовые зоны с различной юрисдикцией.

Соглашение о МКС, подписанное странами-партнерами 29 января 1998 года, предусматривает, что каждый партнер сохраняет юрисдикцию и контроль над предоставляемыми им орбитальными элементами станции, которые он регистрирует. А также сохраняет юрисдикцию, в том числе и уголовную, над своими гражданами, вне зависимости на территории чьего модуля они находятся.

Марсианская база в представлении художника / ©Depositphotos

Частные колонии в космосе

Благодаря картам из учебников истории мы помним, что некогда земной шар был расцвечен цветами колониальных европейских империй, освоением заморских колоний занимались в большинстве случаев именно частные компании. Британская Ост-Индская компания, к примеру, осуществляла колонизацию Индии и стран Востока. Только наполовину принадлежащая государству Российско-американская компания осваивала Аляску. Нет ничего удивительного, что теперь за дело колонизации и освоения космоса берутся частные компании, такие как, например, SpaceX , Planetary Resources или Deep Space Industries.

Создание постоянных поселений вне Земли — новая глава в истории человечества. Мы впервые сталкиваемся с тем, что помимо экипажей космических кораблей и космических туристов в будущем появится третья категория людей, отправляющихся в космическое пространство, — колонисты-переселенцы, улетающие надолго, если не навсегда.

И несмотря на то, что территория Марса не будет принадлежать тому или иному государству, марсианские колонии не окажутся вне правового поля. Ожидать, что частные компании будут делать на Красной планете все, что захотят, не стоит. Как на морском корабле действует закон того государства, под чьим флагом он плавает, так и на космическом корабле будут действовать законы той страны, в регистр которой внесен данный космический объект. И даже выйдя на «берег», на марсианскую поверхность, не принадлежащую ни одному государству, эти законы соблюдать придется. Страны, под чьим флагом частные компании будут отправлять в космос корабли, колонистов и персонал космических станций, посредством выдачи разрешений будут следить за тем, чтобы частники соблюдали как космическое право, так и внутреннее законодательство.

Посадка корабля «Dragon» / ©SpaceX

России в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О космической деятельности» космическая деятельность подлежит лицензированию. Это значит, что такие виды деятельности, как, например, создание космических аппаратов и пилотируемых кораблей, запуск их в космическое пространство и управление ими в полете, возможны только после получения лицензии. Подобное разрешение на космическую деятельность должны получать частные компании и в других странах, будь то США или, например, Люксембург , намеревающийся стать европейским хабом в области добычи космических ресурсов.

Правда, российское законодательство ничего не говорит о создании поселений за пределами Земли, и лицензирование по этому виду деятельности не проводится. Как отмечает Франс фон дер Данк, специалист по космическому праву из Университета Небраски-Линкольна, в законодательстве США также не существует особого разрешения на колонизацию космоса.

Конституция колонии и неотъемлемые права колониста

Некоторое время назад BBC Future сообщило об интересном собрании, прошедшем в одном из районов южного Лондона. Событием, объединившим три десятка людей в одной плохо освещенной комнате на окраине британской столицы, стала Международная конференция внеземных свобод. Причем уже вторая по счету. Собрал энтузиастов колонизации космоса Чарльз Кокелл — директор Британского Центра астробиологии и профессор Эдинбургского университета. В числе присутствующих были юристы и антропологи, философы и исследователи космоса — ученые, объединившиеся ради создания концепции управления тем, что пока еще не существует в реальной жизни.

Чарльза Кокелла беспокоит будущее человечества вдали от Земли. Свобода сыграла очень важную роль в истории человеческой цивилизации, считает он. Поэтому он и его единомышленники задумались над вопросом: «Как обеспечить человеку свободу в суровых условиях космоса?»

Делегаты конференции единодушно сошлись во мнении, что образцом для основного закона внеземной колонии должна стать проверенная временем Конституция Соединенных Штатов. Но жизнь в космосе принципиально отличается от того, к чему привыкли люди на Земле. Жизнь в замкнутом пространстве вдали от человеческой цивилизации, когда от солнечной радиации и космического вакуума ты отделен тонкой перегородкой космического поселения, вносит серьезные коррективы в законы человеческого поселения.

Ключевая проблема в правовом регулировании жизни в марсианских колониях заключается не в том, какими будут их законы, а в том, кто будет их устанавливать. Будут ли жители Марса жить по земным законам или по своим.

В основе конституции любой колонии за пределами Земли должно быть право на воздух для дыхания. Мы мало задумываемся о праве на кислород, имея огромный атмосферный океан над головой, который не подчиняется никому на планете. В колонии воздух — ограниченный ресурс, и тот, кто контролирует кислород, получает возможность контролировать и все население колонии.

Право покинуть поселение тоже должно стать неотъемлемым. Правда, как и за чей счет оно будет реализовываться, собрание не определилось. Позаимствовали собравшиеся кое-что и у древней Эллады . По замыслу энтузиастов, часть членов правительства колонии будет избираться, но часть мест должна распределяться по результатам лотереи. В политический процесс космической колонии должны быть вовлечены все колонисты. Апатия и безучастие могут привести к гибели поселения. Как в силу внешних причин, так и внутренних. Не исключает Кокелл и появление диктатуры в колонии. Есть в его планах и разработка инструкции по свержению правительства, в случае если в колонии установится диктатура.

Марсианская база в представлении художника / ©Depositphotos

Коренные марсиане прав не имеют!

Карл Саган , известный американский астроном и астрофизик, выдающийся популяризатор науки, известный своими посланиями к внеземному разуму, выгравированными на пластинках «Пионеров» и «Вояджеров», считал, что если на Марсе есть жизнь, то в таком случае он принадлежит марсианам, даже если они всего лишь микробы. Но вряд ли мы откажемся от колонизации Марса, если это будет единственным препятствием. Не отказались же мы от освоения Америки и Австралии только потому, что там живут коренные жители.

Строго говоря, мы являемся цивилизацией, в массовой культуре которой инопланетяне занимают значительное место. Одни конспирологические теории чего стоят, не говоря уже о пришельцах в кино и многочисленных свидетельствах появлений НЛО. Но при этом ни одной строчки не посвящено инопланетянам в правовых документах. Космическое право полностью игнорирует саму возможность того, что представители внеземного разума существуют и однажды мы, возможно, сможем с ними встретиться на нашей планете или, допустим, на Марсе. Любой контакт, хоть многие его и ждут, не будет иметь никакого правового регулирования. Условно говоря, если вам посчастливится встретить на своем пути инопланетянина и вы обменяетесь с ним сувенирами, с точки зрения законодательства это не будет считаться обменом (договором мены). Любой предмет внеземного происхождения, полученный в качестве подарка от пришельца и выменянный у него, у вас смогут забрать государственные службы и вы не сможете отстоять свое право собственности на него. Гипотетические жители других планет не являются субъектами права, и сделки с ними просто невозможны.

"Марсомобиль "/ ©Spacehabs

Смогут ли жители колоний создать свое государство на Марсе и издавать свои законы?

В начале статьи мы неслучайно обратились к событиям четырехсотлетней давности. Во многом наши представления о будущем формируются в прошлом. На заре космической фантастики мы еще не имели опыта освоения космического пространства. Но был опыт эпохи великих географических открытий. Европеец, высаживаясь практически на каждый неизвестный ему берег, находил и более-менее приемлемые условия для существования, и местных жителей. При условии отказа от некоторых благ цивилизации того времени на новых открытых землях вполне можно было жить и создавать колонии, особо не задумываясь о поддержании связи с метрополией.

Но колонизация Марса будет происходить иначе. Жители первых колоний на Марсе не смогут жить без постоянной связи с планетой-матерью. Даже если производство продуктов питания, строительных материалов, выработку электроэнергии и удастся организовать на Красной планете, то электронику, сложные приборы, лекарства и еще многое, без чего невозможна жизнь в космосе, придется привозить с Земли. Воссоздать земную промышленность на Марсе, для того чтобы полностью удовлетворить потребности поселений на Красной планете, будет невозможно очень долгое время. 3D-принтеры, на которые возлагаются большие надежды, еще не обладают такими возможностями, чтобы печатать все необходимое.

Конечно, все что не производится на Марсе, можно было бы купить на Земле. Но для того чтобы что-то купить на Земле, нужно что-то продать. А единственный продукт, интересный землянам, это, пожалуй, только право на трансляцию реалити-шоу о марсианской жизни, как в случае с Mars One. Но на вырученные от их продажи деньги все нужное вряд ли купишь.

Стать экономически независимыми марсианские колонисты, по-видимому, еще долго не смогут. А ведь экономика — это залог независимости любого государства, будь то Земля, Марс или, к примеру, околоземная орбита. Поэтому создать свое государство, выбрать правительство и издать законы не получится еще долгое время. По этой причине законы для Марса будут писаться на Земле. И слова «Мы народ Марса…» по-видимому, еще долго не станут преамбулой конституции Соединенных государств Красной планеты.