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Супругу Александра Реввы сравнили с Пенелопой Круз
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Супругу Александра Реввы сравнили с Пенелопой Круз 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Ревва часто в своем микроблоге публикует снимки младшей дочери. Девочка невероятно фотогенична, считают поклонники. И, судя по всему, внешностью она пошла в маму.
Юморист сегодня поделился фотографией, на которой он запечатлен с женой Анжеликой. На снимке возлюбленная Реввы очень похожа на голливудскую диву Пенелопу Круз: выразительные глаза, изящный нос и высокие скулы. Правда, отмечают пользователи, девушка переборщила с увеличением губ — выглядят они чересчур неестественно.
Напомним, рара познакомилась в Сочи на дискотеке. Ревва влюбился с первого взгляда, как он рассказывал в интервью. Поженились Александр и Анжелика, когда девушка была на третьем месяце беременности. В 2007 году у супругов родилась дочь Алиса. В 2013 году родилась ещё одна дочка — Амели.
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