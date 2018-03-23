Семья из Орехово‐Зуева 8 лет не может вывести плесень в квартире из‐за протечки крыши

Семья Буцловых восемь лет пытается избавить квартиру от плесени. За это время сменились несколько управляющих компаний, а вот грибок на прежнем месте и только продолжает расти, несмотря на обработку стен спецсредством и ремонтом квартиры.

Две недели назад мыла специально с антисептическим средством. Все полезло опять наверх. Муж перед тем, как покрасить стены, все разбирал и утеплял

— Татьяна Буцлова, местный житель.

Внутри квартиры все в порядке, а вот снаружи наоборот: швы между плитами уже давно пришли в негодность, крыша течет. Коммунальщики выдали заключение, что протечек и промерзаний швов не обнаружено, протечек крыши тоже, а плесень в квартире старая.

Посетив квартиру, замдиректора управкомпании пообещал решить проблему и разобраться со странным заключением комиссии.

«Вторая половина апреля, если погода будет нормальная, кровля будет сделана, после кровли посмотрим швы», — заявил он.