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В Москве фельдшер скорой помощи умер из-за равнодушия руководства
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В Москве фельдшер скорой помощи умер из-за равнодушия руководства 

Ридус 49 минут назад
Фото: Ридус
В Москве 38-летний фельдшер скорой помощи Евгений Давыдов умер во время работы из-за равнодушия руководства медстанции. Об этом сообщает Mash.
Мужчина проработал в психбригаде скорой 15 лет. По словам его супруги, у Давыдова на работе всегда была повышенная нагрузка. В день смерти он жаловался руководству на боли в сердце, но ему не поверили и отправили к следующему пациенту.
К вечеру он потерял сознание на рабочем месте, его попытались реанимировать, но Давыдов скончался от острой сердечной недостаточности.
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«Хороший парень, был», «Гиены, а не врачи», «Ну как так, фельдшер же, должен понимать, чем грозит! У них даже кардиограмму снять в машине можно, настоял бы. Жалко парня», «Что за бред, ему отлежаться нужно, на больничный, но никак не сутки на работе, да еще и на ногах, на вызовы», «Равнодушие к здоровью своих коллег, отсутствие поддержки и взаимовыручки в медицинском коллективе», — написали пользователи в комментариях к сообщению о смерти мужчины.
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