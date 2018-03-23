Звезды и «Мохито» в новом выпуске шоу #Вечерний Лайк

Модный и расслабленный «#Вечерний лайк» набирает обороты, 24 марта в 21:00 в эфире телеканала «Музыка Первого» вас ждет новый ультрамодный выпуск необычного шоу.

На этот раз гости программы исполнят не только хиты, но и поговорят о хейтерах. В студию к Терезе и Ване придут солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков , безбашенные блогеры HalBer, рэпер Кравц и музыкальный гость — группа «Мохито». Обсуждаться в эфире будут, как обычно, «залайканные новости»: зачем Сергей Романович пересадил волосы с затылка на лицо, в каком скандале вновь отметилась Ольга Бузова и какому криминальному авторитету бросил вызов рэпер Гуф . Зрителей ждут и забавные конкурсы: так, лирик Сергей Приказчиков прямо в студии исполнит импровизированные каверы на популярные хиты ST, Ольги Бузовой, Michelle Andrade и Sabi Miss. Блогеры HalBer пройдут настоящее испытание электрошокером, а Кравц расскажет, действительно ли он собирается завести бьюти-блог и почему наличие хейтеров свидетельствует об успехе.

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