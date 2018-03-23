«Улыбаться стало не модно»: Юлианна Караулова объяснила серьезное лицо на фото

Подписчики Инстаграма Юлианны Карауловой озадачились тем, что жизнерадостная артистка так редко улыбается на фото. В связи с возникшими вопросами, певица рассказала, по какой причине чаще всего она предстает с серьезным лицом.

Юлианна Караулова опубликовала фото, на котором она предстала улыбающейся, так как её фолловеры попросили чаще выкладывать подобные снимки, глядя на серьезный взгляд певицы. Артитска призналась, что, старается реже выкладывать позитивные кадры, потому что в сети это стало непопулярным. Она сообщила, что у нее все в порядке, а на фото с грустным выражением лица она всего лишь вошла в образ. «Вы мне пишите, что на прошлой фотке я грустная, а я просто серьезная. На образе как бы с фешн-лицом!Улыбаться почему-то стало не модно, но, знаю, что вы любите меня именно такой, поэтому вот вам карточка с привычным настроением.»

Настроение, которое продемонстрировала артистка в этот раз, она считает правильным, и именно улыбка передает её истинное душевное состояние. А фанаты поспешили заверить, что не стоит гнаться за непонятной Инстаграм-модой, и попросили чаще показывать свою улыбку, радуя их глаза. Поклонники признались, что им надоели однообразные фотографии звезд, которые позируют перед объективом, делая селфи и стараясь показать только самые лучшие стороны. К примеру, Алена Шишкова недавно порадовала обитателей Инстаграма неожиданно «неудачным» снимком. Она не стала отбирать лучшие кадры и ретушировать, а решила разместить живое фото, которое отчетливо передало её настоящие эмоции.

А недавно Юлианна Караулова высказалась о напечатанных фотоснимках. По словам певицы, именно такие фото хранят в себе эмоции и живую энергетику, и именно в них, по её признанию, больше всего души.