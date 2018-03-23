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Героин вместо гостинцев
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Героин вместо гостинцев 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
В исправительной колонии №3 пресечена попытка доставки героина на длительное свидание с осужденным.
Гражданка, которая прибыла на встречу со своим мужем, была предупреждена об ответственности за передачу на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов, однако решила рискнуть.
Оперативниками у гражданки были обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом (каким не уточняется) свертки с веществами неизвестного происхождения.
Проведенная экспертиза показала, что вещества являются героином массой 12,44 граммов и амфетамином — 1,39 граммов.
Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Отмечается, что муж гражданки отбывает наказание по той же статье, что и грозит женщине — « Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».
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