Владелец «Олимпиакоса» назвал преследование по делу о героине сговором

АФИНЫ, 24 мар — РИА Новости . Известный греческий судовладелец, владелец футбольного клуба «Олимпиакос» Вангелис Маринакис отверг обвинения в причастности к контрабанде наркотиков и назвал уголовное дело против себя результатом сговора.

Прокурор Пирея Ирини Дзива начала уголовное преследование Маринакиса за финансирование и хранение наркотических средств, участие в преступном сообществе, транспортировку, перевозку и продажу наркотических средств в связи с делом судна Noor 1 — контрабандой крупнейшей в мире партии героина. В июне 2014 года береговая охрана Греции изъяла в порту Пирей 2,1 тонны героина, который перевозили на танкере Noor 1 под флагом Того. Стоимость героина могла доходить до 200 миллионов евро. Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, уголовное преследование было начато после завершения предварительного следствия, в рамках которого были проверены денежные переводы на финансирование судна.

Начато уголовное преследование также трех сотрудников Маринакиса. Это бывший гендиректор компании Capital, принадлежащей Маринакису и зарегистрированной в США , Никос Синтихакис, адвокат Вангелис Байрактарис и страховой агент Илиас Цакирис. Синтихакис был задержан в афинском аэропорту за незаконный ввоз в Грецию 620 тысяч евро.

"Я никогда не имел и не имею никакого отношения к действиям, по которым будет проводиться судебное расследование, результатом которого, я абсолютно уверен в этом, будет подтверждение моей невиновности", — приведено заявление Маринакиса на официальном сайте «Олимпиакоса». Он добавил, что «нет ни малейшего доказательства» против него.

"Преследование меня — продукт сговора и не имеет ничего общего с истиной. План уже давно раскрыт. И он не просто провокационный и отталкивающий, но буквально преступный. Верховенство закона отменяется, а демократия подрывается", — отметил судовладелец.

По его словам, в течение длительного периода он был мишенью правящей коалиции, а для манипулирования и инициирования судебных процессов используют «конкретные журналистские сети и журналистов». «Я не сомневаюсь, что скоро греческим гражданам откроется, кто является архитекторами жалкого сговора: соправители самого опасного правительства», — сказал один из самых влиятельных греческих бизнесменов.

Дело Noor 1 вызвало огромный общественный резонанс. Поводом для проведения операции стала информация американского управления по борьбе с наркотиками (DEA, Drug Enforcement Administration) о переправке большого количества героина три раза в год из Ирана в Европу. По информации DEA, пять тонн героина шли по коридору Иран-Стамбул, Албания-Косово-Европа. Среди арестованных были и граждане Турции . Один из арестованных греков — владелец судна Noor 1 Макис Яннусакис — был приговорен к пожизненному сроку. Пожизненные сроки получили еще один грек и двое турок, к длительным срокам были приговорены другие участники дела.

Лето 2017 года ряд греческих СМИ сообщили, что министр национальной обороны Панос Камменос звонил осужденному на пожизненный срок перевозчику героина Яннусакису и требовал дать показания против Маринакиса. В июле 2017 года Камменос выступил в парламенте с разъяснениями, почему он позвонил осужденному, подробно рассказал о деле Noor 1 и потребовал до конца расследовать его.