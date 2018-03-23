Это провал, господа. Десантники США уступают российским?

Американские десантники на учениях в Германии разбили три броневика подряд, неудачно сбросив их с самолета на парашютах. Почему, в отличие от российских спецназовцев, бойцов США подводят навыки и техника, покажет РЕН ТВ

В апреле 2015 года сотня российских и белорусских десантников впервые в истории высадилась прямо на дрейфующую льдину и добралась до Северного полюса. При необходимости российские военные без потерь сбрасывают с высоты на парашютах даже тяжелую бронетехнику. Спустя год американцы доказали, что им подобные операции не по силам, разбив, как уже говорилось, три серьезные машины. И это в комфортных для тренировок условиях, ясным летним днем. В чем причина такого провала?

— В любой армии, на всех уровнях, существуют разгильдяи, которые выбрасывают десант не туда, куда надо, — считает доктор военных наук Константин Сивков , заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

Однако американцев подводят не только навыки, но и сами дорогостоящие машины — например, хваленый танк «Абрамс», демонстрирующий чудеса в рекламных видео, постоянно тонет в грязи при полевых испытаниях.

— Они слишком полагаются на свою технику. И в случае выхода ее из строя теряются. Это показал опыт совместных учений. А наши бойцы при выходе из строя космических систем или других технических средств поддержки принятия решения действовали спокойно, — подтвердил Константин Сивков.

Самые зрелищные неудачи армии США покажут «Засекреченные списки» на РЕН ТВ в новом выпуске «10 невероятных провалов: что пошло не так?» Зрители также узнают, как бороться с патологическим невезением и можно ли обернуть его в успех, а также получат ответы на вопросы:

— Кто стал самым неудачливым в мире спортсменом? — За кем постоянно охотится… молния? — Как эмиграция сделала активистов арт-группы «Война» нищими? — Зачем певица Валерия , выходя на сцену, повторяет про себя число 37? — Отчего репутации Дональда Трампа не страшны секс-скандалы?

Ищите ответы на все эти вопросы в «Засекреченных списках» в субботу, 24 марта, в 18:30. Не пропустите новый выпуск «10 невероятных провалов: что пошло не так?» на РЕН ТВ!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ