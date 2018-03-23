Можно брать. Проверенный автомобильный спикерфон Jabra Freeway

Можно брать. Проверенный автомобильный спикерфон Jabra FreewayНикогда не думал, что дойдёт до такого, но сегодня я сел выбирать спикерфон себе в машину. Дело в том, что мой пепелац не может похвастаться аудиосистемой со встроенной громкой связью. А разговаривать по телефону за рулём — подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Примерно так мне сказал сотрудник ДПС . Подкрепив свои слова постановлением об административном правонарушении.

Как оказалось, рынок спикерфонов потихоньку загибается. Всё больше машин с завода оборудованы громкой связью и спрос на подобные устройства крайне низок. Страшно подумать, один из самых крутых спикерфонов выпустили аж семь (!) лет назад. Но Jabra Freeway актуальна до сих пор.

В этот спикерфон встроен FM-трансмиттер и Bluetooth-колонка. Фактически, одно это устройство может заменить аудиосистему в машине. Есть даже голосовое управление. Но мы не будет заниматься этим баловством, главной фишкой спикерфона должна быть сама громкая связь.

И вот тут Jabra Freeway уделывает оставшихся конкурентов. За вывод голоса отвечают три динамика с объёмным звуком. Всё громко, чётко, без хрипов и шумов, интонации легко различимы. Также в Freeway встроена система шумоподавления, так что не каждый собеседник поймёт, что с ним разговаривают по громкой связи из машины.

Устройство проработает до 14 часов в режиме разговора, но гораздо проще провести провод под панелью авто. Тем более, что работе это никак не помешает. К Jabra Freeway подключаются два смартфона одновременно, так что можно подвязать туда рабочую трубку или телефон второго пассажира.

Такие спикерфоны ещё можно найти в магазинах электроники. Стоить будут около 6000 рублей, но качество устройства оправдывает ценник на все сто процентов. Если не найдёте — всегда можно заказать на Amazon.

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