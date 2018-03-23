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Симоньян объяснила отказ ряда журналистов RT участвовать в бойкоте против Слуцкого
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Симоньян объяснила отказ ряда журналистов RT участвовать в бойкоте против Слуцкого 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсетях прокомментировала участвие своих подчиненных в бойкоте журналистов против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.
Симоньян сообщила, что корреспондент «Медузы» написала одному из журналистов RT c просьбой помочь в создании информационного материала о сотрудниках государственных изданий, которые «по ряду причин не могут присоединиться к открытому бойкоту против Слуцкого».
«А чего это наши сотрудники «не могут присоединиться»? Хотят, присоединяются, не хотят — не присоединяются», — написала Симоньян в Twitter.
По словам главреда RT, в редакции «полно как присоединившихся, так и тех, кто считает бойкот „энергичным и достойным лучшего применения доказательством, что законы толпы не меняются тысячелетиями“.
При этом Симоньян привела несколько разных мнений своих подчиненных. „Кто-то у нас полагает, что надо быть как все, солидаризироваться с коллегами и подписывать, что „все подписывают“. Кто-то считает, что нет никаких „всех“, а просто некоторые громче других. Кто-то злопамятный вспоминает, что, когда Жириновский под камеры приказал своим охранникам изнасиловать нашу беременную корреспондентку, никто из объявивших бойкот Слуцкому не поддержал наш бойкот Жириновскому“, — сказала журналист.
По ее словам, находятся и те, кто говорит „идите на *** со своей демшизовой истерикой, у меня оператору вчера чуть ногу не оторвало, пока мы трансляцию из Гуты готовили“.
Симоньян назвала себя „либеральным главредом“, отметив, что ей не приходится решать подобные вопросы за тысячи „очень разных своих сотрудников из очень разных стран“.
»Поддерживайте, кого хотите. Голосуйте тоже, за кого хотите. Не хотите — вообще не голосуйте. Главное, в эфир выходите вовремя и тексты пишите без ошибок», — заключила редактор.
Напомним, в среду после того как думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК. Позже к изданию присоединились «Коммерсант», «Лента.ру», «Эхо Москвы», RTVI и «Дождь».
Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин назвал решение «отдельных СМИ об отзыве журналистов» из Государственной думы «эмоциональным и противоречащимважнейшей задаче прессы по информированию общества».
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