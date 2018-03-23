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В выходные без воды останутся более десятка домов в двух районах Перми
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В выходные без воды останутся более десятка домов в двух районах Перми 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Отключение водоснабжения планируется в выходные в некоторых многоэтажных жилых домах в Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми.
Как сообщили в городском call-центре, в субботу, компания ООО «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтные работы по улице Кронита, 4. В связи с этим с 9.00 24 марта по 9.00 25 марта не будет водоснабжения в домах и зданиях по следующим адресам: ул. Зюкайская, 4,4а; ул. Косякова, 15,17,18а; ул. Веденеева, 39; ул. Газонная, 19а (д/сад); ВРК по ул. Зюкайская, 5.
В воскресенье, 25 марта, планируется отключение воды с 9.00 до 17.00 в домах, расположенных по таким адресам: ул. Куйбышева, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68А, 70, 72; ул. Пионерская, 7А и ул. Глеба Успенского, 8.
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