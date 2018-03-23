«Как-то постарел»: Влад Соколовский показал первое фото после отдыха

Пребывание на жарком острове Бали пары Влада Соколовского Риты Дакоты вместе с их маленькой дочкой Мией завершилось. Семейство вернулось в родную столицу и продолжает публиковать фотографии в своих микроблогах.

На первом фотоснимке после возвращения в Москву Влад Соколовский показался пользователям рунета слишком уставшим и «выжатым». Поклонники признались, что мужчина выглядит очень плохо и ему не помешало бы побриться. По словам комментирующих, разглядевших морщинки на лице Влада, певец изрядно прибавил в возрасте, они заверили, что это произошло из-за пагубного воздействия на кожу солнечных лучей.

Фанаты отметили, что музыкант еще более стал похожим на своего отца, однако попросили Сокловского не расценивать это как комплимент, так как папа старше сына в два раза. Заботливые интернет-пользователи попросили Влада беречь свою кожу и не злоупотреблять солнечными ваннами. Поклонники поспешили разузнать у Влада, как проходит его адаптация в снежной столице после длительного пребывания в совершенно другой климатической зоне. Они побеспокоились за здоровье своего кумира, так как уверены, что такие перепады не могут не сказаться на состоянии организма. «Так на отца стали похожи!» «Влад, как-то постарел ты..» «А все потому, что загорать нельзя так много» «Все знают что ультрафиолет причина морщин!» «Вы как перенесли акклиматизацию?» «Седовлас!» «Представляю, какой это стресс для организма, такие резкие изменения климата…»

А супруга Влада Соколовского Рита, в свою очередь, адаптируется дома и занимается воспитанием дочери. Вероятно, Дакоте вдвойне тяжело справиться с акклиматизацией и привыкнуть к забытой обстановке, ухаживая за малышкой. Скорее всего, и здесь молодая мама не справляется без помощи родных. Напомним, что в последнее время Рита часто жалуется своим фанатам на беспомощность и считает себя ужасной матерью.