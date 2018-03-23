США никогда не покаются за зверства, которые несут миру

Существует любопытный обычай, довольно широко распространенный среди тех, кого мы раньше привычно называли «примитивные культуры» (это было до того, как мы осознали, насколько примитивна наша собственная культура). Этот обычай состоит в том, чтобы выбрать объект — обыкновенно животное, иногда человека или нескольких человек — и на основе консенсуса среди шаманских авторитетов магически придать ему все самые черные грехи и преступления, совершенные этими людьми или обществом, а потом ритуально уничтожить этот объект, чтобы искупить те коллективные проступки.

Родственная идея была основой истории о распятии Христа, который, как нам рассказали, был принесен в жертву, чтобы искупить грехи всей человеческой расы.

Одним из предназначений религии было и остается облегчение волшебным образом тех мук и того изматывающего чувства вины, которое испытывает все человечество как неизбежный результат худших видов своего поведения, и которые невозможно облегчить никаким иным способом, кроме как участием в отправлении религиозных обрядов. Тот факт, что большинство людей на земле являются, по крайне мере, номинально, приверженцами основных религий, указывает на то, что отпущение грехов представляется общей необходимостью для всех нас.

Некоторые зрелые, само-рефликсирующие культуры переросли необходимость переносить свою вину на символические объекты и осмелились брать на себя личную ответственность перед своими богами. В Йом Кипур евреи признают свои грехи и ищут прощения у Яхве (YHWH). Искренность, с которой тот или иной человек участвует в этом акте, как и в других ритуалах — таких, как католическое отпущение грехов при исповеди, — вне всякого сомнения, сильно разнится. Но общественный этический прогресс в результате «назначения козлов отпущения» несомненен.

В историческом процессе признания вины одно продвинутое общество — немецкий народ — признало коллективный моральный провал за жестокости нацистов. Этот разовый одномоментный акт национальной воли поколоченного войной народа, который решил, что нечто меньшее было бы невыносимым, уникален в истории крупных наций.

Принятие ответственности за свои достойные порицания акции совсем не то, что делают могущественные державы. Все наиболее позорное, наиболее злонамеренное, порочное и уродливое в своем прошлом они рутинно отрицают и прячут, продвигая и отстаивая свои фальшивые мифы, свою славную историю. В этом Америка не является исключительной нацией.

Построенная на фундаменте геноцида и рабства, Америка никогда не признавала ни то, ни другое. И уж тем более, никогда не испытывала за это вину. Отложив все это в сторону, на протяжении десятилетий, последовавших после Второй мировой войны, мы многочисленно, по-звериному жестоко и неправедно вмешивались в дела десятков стран и осуществляли военные интервенции. В последние десятилетия это злонамеренное, кровавое, разрушительное устрашение уязвимых наций стало настолько явно очевидным для всего мира, за пределами пузыря нашей ядовитой пропаганды, что полный отказ от ответственности за такие многочисленные человеческие страдания стал невозможным.

Тактикой, избранной под этим давлением, стала попытка подвергнуть одну из мириад жестокостей, которые наши вооруженные силы совершают рутинно, сосредоточенному суровому официальному осуждению, назвав ее безумным исключением, ужасным отклонением, далеким от нормального пристойного сдержанного поведения, которое царит в наших войсках. Проблема, таким образом, сводится к нескольким «гнилым яблокам»: лицам с отклонениями в поведении, неудачникам, моральным уродам.

Пятьдесят лет назад этим уродом был лейтенант Келли — «Мясник деревни Милай». Нам предлагали поверить в то, что этот угрюмый тугодум-деревенщина по своей собственной нездоровой воле убил из автоматического оружия 500 мирных вьетнамцев. И, в конце концов, мы на это купились. Никто из его старших военных начальников осужден не был, никто не заплатил ту цену, которую заплатил опальный проданный и преданный Келли.

В тюрьме Абу-Грейб**, несколькими десятилетиями позднее, сексуальную деградацию, творимые там садистские злоупотребления и убийства, когда их уже стало невозможно больше скрывать, повесили на пару хвастающих кастетами придурков, но, в основном, на умственно отсталую беглянку***, происходящую из убогого сборища людей, живущих в трухлявых автоприцепах.

Подлинный ужас этого топорно сляпанного заговора врунов из числа высших чинов в вооруженных силах и могущественных преступников в гражданской администрации, ответственных за эти извращения, состоит в том, что внимание нашей глубоко безграмотной и неотесанной публики фокусируют на том, что настоящая справедливость настигла одно редкое и достойное сожаления преступление. Маскируется и прячется тот факт, что наша громадная, поглощающая все богатства военная машина является машиной по производству массовых убийств. Она убивала на протяжении десятилетий и убивает сейчас миллионы безграмотных, несчастных людей по всему миру ради прибылей Американского Капитализма.

Все это лживое ханжески-лицемерное дерьмо наших властей о «построении наций», «продвижении демократии», «борьбе с терроризмом», «наказании диктаторов», «обязанности защищать» (R2P — responsibility to protect), весь этот обширный лексикон и вся эта демагогия и болтовня официальной Америки, направленная изнуренному миру, является просто пустым, бесчестным, жалким прикрытием для ненасытного Капиталистического Бармаглота****. Этот Бармаглот требует изнасилования и разрушения всего мира по причине злостной жадности властной клики безумных, бессердечных, недочеловечных монстров.

Автор: Paul Edwards— американский писатель и кинематографист. Проживает в штате Монтана

Публикуется с разрешения издателя.

* Вьетнамская деревня, где в марте 1968 году американские солдаты совершили массовое убийство мирных жителей. В СССР и России Милай более известна как Сонг Ми.

** Пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб, совершавшиеся американскими солдатами, включали в себя изнасилования, избиения и другие издевательства.

Согласно показаниям ряда заключённых, американские солдаты насиловали их, ездили на них верхом, заставляли вылавливать еду из тюремных туалетов. В частности, заключённые рассказали: «Они заставляли нас ходить на четвереньках, как собак, и тявкать. Мы должны были гавкать, как собаки, а если ты не гавкал, то тебя били по лицу без всякой жалости. После этого они нас бросали в камерах, забирали матрасы, разливали на полу воду и заставляли спать в этой жиже, не снимая капюшонов с головы. И постоянно всё это фотографировали», «один американец сказал, что изнасилует меня. Он нарисовал женщину у меня на спине и заставил встать меня в постыдную позицию, держать в руках собственную мошонку».

Как минимум один из пленников погиб от пыток в процессе допроса «специалистами» ЦРУ

*** Линди Рана Ингланд родилась 8 ноября 1982 года в Эшленде, штат Кентукки в семье Кеннета Р. Ингланда-мл. и Терри Баулинг Ингланд. Они жили в трейлере. В раннем возрасте у Линди был диагностирован селективный (частичный) мутизм — состояние, когда больной не отвечает на вопросы и даже не даёт понять знаками, что он согласен вступить с окружающими в контакт, при этом в принципе способность разговаривать и понимать речь окружающих у него сохранна. При мутизме отсутствует как ответная, так и спонтанная речь.

**** Бармагло́т — стихотворение Льюиса Кэрролла , входящее в повесть-сказку «Алиса в Зазеркалье». В манге и аниме Pandora Hearts Бармаглот — это цепь дома Баскервилей, принадлежащая главе дома Глену Баскервилю. В манге «Kuroko no Basuke: Extra Game» американская сборная по баскетболу называется «Jabberwock» (Бармагло́т).