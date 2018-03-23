Главным сервисным центром МВД введен чек-лист для сдачи практического экзамена на права

Для более удобной сдачи практических экзаменов на получение водительского удостоверения Главный сервисный центр МВД ввел чек-лист, в котором указаны наиболее распространенные ошибки, шкала оценивания и перечень рекомендуемых упражнений.

Сдача практического экзамена происходит в два этапа. Первый проходит на учебной площадке по начальному вождению. Здесь проверяются такие водительские умения как подготовка к началу движения, остановка автомобиля на спуске или подъеме, разносторонний заезд в гараж и тому подобное. Второй этап сдается уже на определенном маршруте в условиях реального дорожного движения. Здесь важны навыки маневрирования в транспортном потоке, соблюдение нужного скоростного режима, выполнение требований дорожной разметки, знание дорожных знаков и тому подобное.

Перед экзаменом можно бесплатно скачать и изучить чек-лист с сайта Главного сервисного центра МВД. Такое нововведение призвано помочь будущим водителям лучше и легче подготовиться к экзамену. Хотя ознакомиться с ним можно и на самом экзамене. Чек-лист будут печатать на обратной стороне экзаменационного листа. По мнению МВД это сделает систему оценки навыков кандидатов в участники дорожного движения более прозрачной и понятной. По окончанию экзамена каждый может посмотреть, какие ошибки указал экзаменатор, расписавшись на чек-листе. Все экзаменационные листы должны храниться в сервисном центре МВД в течение трех лет. В будущем практическую часть экзамена собираются фиксировать посредством фото— и видеосъемки.

К теоретической части экзамена теперь подготовиться тоже легко, воспользовавшись онлайн тренажером ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Новости сервисных центров можно узнать на официальной странице в Facebook, а квалифицированную консультацию получить по телефону (044) 290-19-88.