Воробьев рассказал о задачах, поставленных перед и.о. главы Волоколамского района

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова . Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев.

«Наша цель — сделать так, чтобы ситуация в Волоколамске кардинально изменилась. Для этого к работе приступил новый исполняющий обязанности главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона «Ядрово», где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город», — написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что будет подготовлен большой проект благоустройства Волоколамска. После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.