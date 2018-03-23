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Воробьев рассказал о задачах, поставленных перед и.о. главы Волоколамского района
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Воробьев рассказал о задачах, поставленных перед и.о. главы Волоколамского района 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Назначенный исполняющим обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев должен кардинально изменить кризисную ситуацию в районе, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев.
«Наша цель — сделать так, чтобы ситуация в Волоколамске кардинально изменилась. Для этого к работе приступил новый исполняющий обязанности главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона «Ядрово», где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город», — написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что будет подготовлен большой проект благоустройства Волоколамска. После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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