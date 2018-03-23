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Волгоградцы преодолевают Комсомольский путепровод как грязевую ванну
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Волгоградцы преодолевают Комсомольский путепровод как грязевую ванну 

v1.ru 30 минут назад
Фото: v1.ru
Начавший обильно таять снег превратил в настоящее испытание прогулку по многострадальному путепроводу в центре Волгограда. V1.ru показывает, как горожане на себе познают все прелести весенней прогулки по Комсомольскому мосту.
Спуститься по мосту, не испачкавшись, невозможно
Глядя на то, как волгоградцы и гости нашего города идут по Комсомольскому путепроводу, сразу вспоминаются первые строчки песенки из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена». Пешеходы, прыгая через лужи, устно и мысленно произносят все, что думают о комфорте, благоустройстве и чистоте улиц.
Из-за недостаточной высоты экранов мужчине пришлось стирать куртку
— Автобус если проедет, брызги перелетают ограждения, — рассказывает пожилой мужчина. — Вот только недавно куртку пришлось стирать. Ну что стоило сантиметров на сорок выше сделать? Столько денег на это ушло, а должного эффекта нет.
Брызги долетают до внешних экранов
Некоторые элементы путепровода успели покрыться ржавчиной. Ближе к середине пути видно, как сквозь покрытие проявились трещины. Прохожим рыжий налёт коррозии сразу бросается в глаза.
Появились первые внушительные трещины
— Недоделок, конечно, много, — считает один из прохожих. — Да и покрасить, почистить не помешало бы.
На одной из лестниц продолжаются сварочные работы и закраска швов. Рабочие также устанавливают поручни. Пандусы-«убийцы», которые были предназначены для инвалидов, сняли и обещают заменить.
Работы по установке поручней практически завершены
От опасных пандусов остался лишь след
Риск быть облитым грязью выше всего там, где большие лужи
Риск быть облитым грязью выше всего там, где большие лужи
Лояльная реакция на мост была у приезжих. Видимо, тем, кто шел по мосту в первый раз, не с чем сравнивать. Жалуются только, что за невероятной грязью грязезащитных экранов, им не видно шикарный Волгоград.
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