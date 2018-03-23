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В Воронеже завершилось голосование за проекты благоустройства общественных пространств
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В Воронеже завершилось голосование за проекты благоустройства общественных пространств 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане выбирали между парком «Орлёнком», улицей Димитрова и площадкой у музея «Арсенал». Воронежцы в пятницу, 23 марта, голосовали за общественную территорию, которую благоустроят в рамках федеральной программы. В районных управах на выбор жителям представили три площадки. Один из предложенных вариантов — улица Димитрова, участок дороги от Ленинского проспекта до кольца на Обручева. Там хотят расширить пешеходные зоны, озеленить участки между проезжей частью и домами, установить дополнительное освещение. На площадке у музея «Арсенал», на остановке «Манежная», одним из приоритетов также станет высадка новых растений. Тут же расположат выставочную зону.
Третий вариант — парк «Орлёнок». Проектное предложение тут вмещает идею «парка в парке». Внутренний — камерное пространство для тихого отдыха и прогулок. Внешний — развлекательная, образовательная и спортивная зоны. — Я ознакомился с программой по «Арсеналу», интересует. Потому что там действительно перспективная возможность развития. Но вопрос не решался — то ли по финансовым, то ли по социальным проблемам. Он всё время как-то отставлялся на более поздний срок. С одной стороны, это историческое место, с другой стороны — место, куда можно было бы привлекать население для каких-то мероприятий, — поделился размышлениями воронежец Павел Русинов.
Результаты голосования будут известны в понедельник. Это уже второй этап, сначала воронежцы предлагали мэрии свои варианты территорий для благоустройства — в финал вышли три. К реконструкции площадки-победителя приступят уже в этом году. Впрочем, чиновники пообещали — выиграет одна, но вот благоустроят в итоге все три территории. Просто произойдет это чуть позже. Не забудут и про остальные предложенные жителями проекты. — Почти 4 тыс. предложений жители дали в пользу территории парка «Южный». Но хочу сказать, что строительство поля — это не совсем в рамках комфортной городской среды. Мы это предложение учли и будем в этом году разрабатывать концепцию с учётом этого дополнительного поля, — рассказал замруководителя управления ЖКХ Воронежа Олег Дорохов.
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