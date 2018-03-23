Воробьев о полигоне «Ядрово»: будет подготовлен проект благоустройства 

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Белгородские власти помогут семье офицера, погибшего при спасении солдата

Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в Татарстане

Италия стала лидерам у москвичей по объёмам интернет-трафика в роуминге