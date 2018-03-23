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Воробьев о полигоне «Ядрово»: будет подготовлен проект благоустройства
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Воробьев о полигоне «Ядрово»: будет подготовлен проект благоустройства 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
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