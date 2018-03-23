Ксения Собчак опубликовала беременное фото 

Слухи о второй беременности Ксении Собчак дошли до самой «виновницы переполоха». Сегодня она показала фото, на котором запечатлен ее округлившийся живот.
Этим снимком женщина-политик привлекла внимание к насущной проблеме: «Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года — с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днём воды — этот „праздник“ широкомасштабно отмечают в России. Инициативу президента компании ENHEL Group @yulia.enhel, которая знает пожалуй все о качестве воды, поддержали очень многие звёзды и компании мирового уровня различными активностями — чтобы привлечь как можно больше людей, напомнить им о том как важна качественная вода. В буквальном смысле ребята реконструируют как вода может спасти жизнь — на примере аппаратов по обогащению воды для благотворительного аукциона. До конца сегодняшнего дня ещё продлится #sosgiveaway на странице у Лены @lenaperminova — любой желающий может перевести 250 рублей и более в помощь девочке Виталии и поучаствовать в розыгрыше подарков от @enhel_official! Я за, а Вы? Важна каждая капля».
Фото: instagram