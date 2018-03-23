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Генконсульство России в Эдинбурге осудило решение торгпалаты по Sputnik
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Генконсульство России в Эдинбурге осудило решение торгпалаты по Sputnik 

РИА Новости 46 минут назад
ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости. Генконсульство России в Эдинбурге считает решение о прекращении членства агентства Sputnik в Эдинбургской торговой палате политическим.
"Решение Эдинбургской торговой палаты о прекращении членства агентства Sputnik вызывает глубокое сожаление. Дискриминационные меры подобного рода наносят ущерб собственной репутации Торговой палаты как «независимой» и «аполитичной» бизнес-площадки и втягивают её в нечистоплотные политические игры. Очевидно, что решение было принято по политическим соображениям в угоду развернувшейся здесь антироссийской кампании и в целях оказания давления на журналистов", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте генконсульства.
В пресс-службе Sputnik UK ранее сообщили РИА Новости, что членство в Торговой палате было прекращено на фоне продолжающейся медийной и политической кампании после призыва городского совета Эдинбурга прекратить отношения с компанией.
В пресс-службе Sputnik также заявили, что считают такое решение политически мотивированным и не согласны с ним, так как оно нарушает принципы независимости и аполитичности, которых, по заявлениям Торговой палаты, она придерживается.
Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян иронично прокомментировала меры против агентства в Великобритании: «Теперь должны отключить горячую воду, ждем».
Членство в торговых палатах — это обычная практика для всех компаний, которая позволяет участвовать в деловой жизни страны и региона, устанавливать контакты с бизнес-партнерами, активно участвовать в общественной жизни. Sputnik — единственное международное СМИ, британский головной офис которого находится в Шотландии. Решение Торговой палаты Эдинбурга принято в момент обострения российско-британских отношений из-за дела об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву, не приводя никаких доказательств.
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