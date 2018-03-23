Генконсульство России в Эдинбурге осудило решение торгпалаты по Sputnik

"Решение Эдинбургской торговой палаты о прекращении членства агентства Sputnik вызывает глубокое сожаление. Дискриминационные меры подобного рода наносят ущерб собственной репутации Торговой палаты как «независимой» и «аполитичной» бизнес-площадки и втягивают её в нечистоплотные политические игры. Очевидно, что решение было принято по политическим соображениям в угоду развернувшейся здесь антироссийской кампании и в целях оказания давления на журналистов", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте генконсульства.

В пресс-службе Sputnik UK ранее сообщили РИА Новости, что членство в Торговой палате было прекращено на фоне продолжающейся медийной и политической кампании после призыва городского совета Эдинбурга прекратить отношения с компанией.

В пресс-службе Sputnik также заявили, что считают такое решение политически мотивированным и не согласны с ним, так как оно нарушает принципы независимости и аполитичности, которых, по заявлениям Торговой палаты, она придерживается.

Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян иронично прокомментировала меры против агентства в Великобритании : «Теперь должны отключить горячую воду, ждем».