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В Уфе открылся распределительный центр сети универсамов «Пятерочка»
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В Уфе открылся распределительный центр сети универсамов «Пятерочка» 

Башкирское спутниковое телевидение 49 минут назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Эта торговая сеть сегодня входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. Только за 2017 год компания пополнила бюджет республики почти на 150 миллионов рублей. Специалисты торговой сети прогнозируют, что вместе с вводом в эксплуатацию нового логистического комплекса объемы налоговых поступлений будут расти ускоренными темпами.
Комплекс распределительного центра является своеобразная кровеносной системой ритейла. Его площадь составляет 24500 квадратных метров, отсюда товары будут отправляться во все магазины «Пятерочка», а их в республике, к слову, 260.
Этот распределительный центр станет точкой локализации местных производителей, расширит сбыт и географию их поставок в другие регионы. Доля присутствия башкирских компаний в торговой сети «Пятерочка» — 17%, уже в ближайшие месяцы планируется увеличить её до 25. "Пятерочка" настроена на долгосрочное сотрудничество с местными производителями. На сегодняшний день торговая сеть в партнерских отношениях более чем с 50 региональными компаниями. Отметим, что распределительный центр соответствуют высоким мировым стандартам и оснащен современным оборудованием. Комплекс предназначен для размещения всех категорий товаров и состоит из 5 зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим. Все это позволит ежедневно обеспечивать свежими и качественными продуктами жителей региона.
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