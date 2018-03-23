Донской регион — лидер юга России по товарной рыбе

Ростовская область продолжает удерживать лидирующие позиции по производству товарной рыбы на юге России. Объём этой продукции в области составил 22,1 тыс. тонн в 2017 году, что является эффективным результатом работы предприятий, занятых в сфере аквакультуры, сообщил руководитель Росрыболовства.

«На федеральном уровне уже долгое время принимаются различные действия по стимуляции количества рыбы, предназначенной для промышленного вылова. Одной из наиболее успешных мер является постоянно увеличение задания на государственных заводах, занимающихся разведением и выпуском мальков в водоёмы», — рассказал Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства также добавил, что в настоящее проходит важная заявочная компания, которая позволит перезаключит договоры на вылов водных биоресурсов на 15 лет. Конкретизируя проблемы отрасли в Ростовской области, замминистра указал на наличие вопросов в производственной части, касающихся организации промысла на Цимлянском водохранилище и обеспечения равного доступа рыбаков к постановке ставных неводов.

На совещании обратили внимание на перспективы развития донского рыбохозяйственного комплекса в рыбопереработке. В области действует около 60 предприятий, выпускающих вяленую, копчёную и солёную рыбу, нарезку в вакуумной упаковке, пресервы и консервы.

«Развитие рынка определённо будет идти в этом направлении, потому что ниша свежей рыбы в регионе уже занята. Мы видим свою роль в обеспечении субсидирования затрат малых предприятий на организацию и модернизацию производства под эти цели», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.