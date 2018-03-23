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Промышленную площадку оборудуют на месте бывшего карьера в Рузском городском округе
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Промышленную площадку оборудуют на месте бывшего карьера в Рузском городском округе 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
В районе деревни Морево в подмосковном Рузском городском округе на месте бывшего карьера готовят промышленную площадку, в настоящее время проходят работы по засыпке карьера, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Работы по подготовке ранее проинспектировали сотрудники администрации округа совместно с местными жителями. Указанная территория находится в аренде у физического лица. В настоящий момент туда завозятся грунты и строительные отходы пятого класса опасности. К сожалению, присутствуют и вкрапления твердых коммунальных отходов. Они сортируются на месте бригадой рабочих и увозятся с площадки», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Он напомнил, что ранее министерство экологии и природопользования Московской области провело выездную проверку площадки, включающую взятие грунта на анализ.
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