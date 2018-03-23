Промышленную площадку оборудуют на месте бывшего карьера в Рузском городском округе

В районе деревни Морево в подмосковном Рузском городском округе на месте бывшего карьера готовят промышленную площадку, в настоящее время проходят работы по засыпке карьера, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Работы по подготовке ранее проинспектировали сотрудники администрации округа совместно с местными жителями. Указанная территория находится в аренде у физического лица. В настоящий момент туда завозятся грунты и строительные отходы пятого класса опасности. К сожалению, присутствуют и вкрапления твердых коммунальных отходов. Они сортируются на месте бригадой рабочих и увозятся с площадки», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов