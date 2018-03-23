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Мемориальную доску в честь земляка, погибшего в Афганистане, открыли в Химках
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Мемориальную доску в честь земляка, погибшего в Афганистане, открыли в Химках 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Мемориальную доску в честь выпускника школы №3 Саяра Ималетдинова, открыли в подмосковных Химках, Ималетдинов погиб в Афганистане в 1980 году и был посмертно награжден орденом Красной Звезды, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В Химках прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь выпускника школы № 3 городского округа Саяра Ималетдинова, погибшего в Афганистане. В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, военный комиссар городов Химки, Долгопрудный и Лобня Эдуард Дылевский, близкие погибшего, участники боевых действий в Афганистане, представители городского военкомата, учителя и учащиеся школы № 3», — отмечается в сообщении.
Выпускник школы Саяр Ималетдинов погиб в Афганистане в 1980 году при исполнении служебного долга. За мужество и героизм он был награжден орденом Красной Звезды посмертно.
«Саяр Ималетдинов погиб в тот день, когда мы шли на помощь мотострелковому батальону, попавшему в засаду. По стечению обстоятельств мы тоже попали в капкан, и на протяжении шести часов вели неравный бой. Саяр, выполняя задание, прикрывал отход роты и дал возможность солдатам выйти с меньшими потерями», — рассказал командир второй разведывательной роты №183 отдельного батальона 201 мотострелковой дивизии Сергей Мигунов.
Память Саяра почтили минутой молчания, к мемориальной доске участники митинга возложили цветы.
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