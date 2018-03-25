В Дагестане восстановили подачу прерванного непогодой электричества

По данным министерства, в субботу с 10.30 до 19.30 мск и в воскресенье с 4.00 до 7.00 мск из-за сильного ветра с порывами до 27 метров в секунду в Дагестане происходили массовые аварийные отключения в электросетях 110 киловольт и в распределительных сетях 6-10 киловольт «Дагестанской сетевой компании». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 265 населенных пунктах семи районов республики — около 49 тысяч человек.

"Двадцать пятого марта в 18.53 восстановительные работы в электросетях завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада (80 человек и 27 единиц специальной техники), уточнили в ведомстве.