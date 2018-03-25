Ещё
В Дагестане восстановили подачу прерванного непогодой электричества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане восстановили подачу прерванного непогодой электричества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение примерно 49 тысяч человек в Дагестане, которые остались без электричества из-за непогоды, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
По данным министерства, в субботу с 10.30 до 19.30 мск и в воскресенье с 4.00 до 7.00 мск из-за сильного ветра с порывами до 27 метров в секунду в Дагестане происходили массовые аварийные отключения в электросетях 110 киловольт и в распределительных сетях 6-10 киловольт «Дагестанской сетевой компании». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 265 населенных пунктах семи районов республики — около 49 тысяч человек.
"Двадцать пятого марта в 18.53 восстановительные работы в электросетях завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада (80 человек и 27 единиц специальной техники), уточнили в ведомстве.
Как сообщил начальник информационно-аналитического отдела департамента по взаимодействию со СМИ ПАО «МРСК Северного Кавказа» Олег Губченко, основная сложность в обнаружении и восстановлении нарушенного энергоснабжения заключалась в труднодоступности линий электропередачи, расположенных в горных ущельях. По его словам, ЛЭП являются высокогорными, и инспектирование пролетов между опорами даже в летнее время при хороших погодных условиях является сложной задачей.
РИА Новости: последние новости
На полигон "Ядрово" наложат штрафы Карлов мост в Праге могут реконструировать 30 лет Испанские власти отстранили от должностей 260 каталонских политиков
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона111
Опубликован список пропавших при пожаре в Кемерове125
Макрону послали «черную метку»151
МВД и СБ Украины перешли на сторону России717
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове50
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение