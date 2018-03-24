В Дагестане из-за непогоды без электричества остались порядка 50 тысяч человек

В субботу, 24 марта, из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались около 50 тысяч человек в Дагестане . Об этом сообщается на сайте Минэнерго России. «Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 49 000 человек). Мощность отключённых потребителей — 33 МВт», — говорится в сообщении. Отмечается, что нарушения подачи электричества начались с 10:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, порывов ветра до 27 метров в секунду. Ранее около 70 тысяч человек остались без электричества в результате аварии в Якутии