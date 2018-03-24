Ещё
В Дагестане из-за непогоды без электричества остались порядка 50 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане из-за непогоды без электричества остались порядка 50 тысяч человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В субботу, 24 марта, из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались около 50 тысяч человек в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России. «Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 49 000 человек). Мощность отключённых потребителей — 33 МВт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения подачи электричества начались с 10:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, порывов ветра до 27 метров в секунду.
Ранее около 70 тысяч человек остались без электричества в результате аварии в Якутии.
RT на русском: последние новости
Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации вредных веществ в Волоколамске Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко Мэй заявила о наличии у России мотива отравить Скрипаля
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями440
Над Крымским мостом нависла угроза579
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов49
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение