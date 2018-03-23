Особый номер: зачем в Китае вызывают стриптизерш на похороны

В некоторых районах Китая и других стран можно увидеть похороны, на которые приглашают стриптизерш. Данный обычай находится в серой зоне закона, и с ним пытаются бороться власти, но экзотические танцовщицы все еще выступают в столь скорбный день по некоторым причинам. Эксперты уверены, что обычай приглашать стриптизерш на похороны возник в Тайвани и распространился в соседние страны, например, в Китай. Зачастую танцовщицы выступают с пилонами на крышах автомобилей, которые сопровождают гроб. Считается, что таким образом девушки привлекают толпу, а чем она больше, тем уважаемее был покойный при жизни. Согласно второй версии, эротические танцы играют роль некого ритуала плодородия, который является воплощением желания умершего быть благословенным множеством детей. В исторических документах сохранились упоминания о раздевающихся в храмах женщинах еще с XVIII века. Наибольшее распространение практика эротического танца на похоронах получила на территории Тайваня, но даже там это нельзя встретить на оживленных улицах и в больших городах. Стриптизерши на похоронах действуют вне закона, но и не нарушают его, а власти Китая объявили такую традицию оскорбительной и вульгарной, и добиваются ее запрета. Многие семьи приглашают танцовщиц на похороны своих близких, чтобы девушки успокоили горюющих, взбодрили их дух, а также привлекли как можно больше гостей на это мероприятие. Зачастую стриптиз исполняется на крышах едущих автомобилей, которые часто имеют украшенные неоном и фейерверками сцены. Такое удовольствие может позволить себе не каждый, поскольку это стоит дорого. Известен случай, когда на похороны одного политика из Тайвани пригласили оркестр и 50 стриптизерш. Семья покойного отметила, что таким образом они почтили память родственника, который любил веселую жизнь.

Иногда стриптизерши могут полностью раздеться на похоронах под музыку, что стало причиной считать такую традицию оскорбительной и вульгарной. Чтобы не нарушать действующий закон и соблюсти традицию некоторые семьи приглашают на выступление черлидеров. Однако правительство КНР сильно возмущено такого рода практикой и особенно негодует из-за вероятности присутствия на таких похоронах несовершеннолетних. Китайские власти намерены искоренить этот обычай резкими методами.]]>