«Только качества мало». Как оказаться и удержаться на полках сетевых магазинов Воронежа

Найти своего покупателя сложнее, чем запустить производство. От «домашнего» прилавка до федерального рынка — на полках крупных торговых сетей всё больше товаров небольших местных производителей. Для малого бизнеса такое сотрудничество — шанс укрепиться на рынке, увеличить товарооборот. Но производителей много, и договоры ритейлеры заключить со всеми не могут. О том, как оказаться и удержаться на полках сетевых магазинов, в материале «Вести-Воронеж».

На небольшом предприятии в Воронеже занимаются переработкой рыбы и морепродуктов. Гордятся ручной выкладкой товара и нестандартной рецептурой. Но найти своего покупателя оказалось сложнее, чем запустить производство. Собственных торговых точек у компании нет. А одновременно производить и продавать, решая маркетинговые и рекламные задачи, говорит руководитель компании, сложно и дорого. Чтобы найти рынок сбыта, обратились в крупную торговую сеть. Но просто качественного товара оказалось мало. — Совместно с коллегами из X5 retail group дорабатывали рецептуры, формировали ассортимент, выкладывали нашу продукцию на полки и, естественно, работали над тем, чтобы продукт попадал на полку максимально свежим, — рассказал руководитель отдела продаж компании «Фосфорель» Андрей Черноухов.

Сотрудничество с федеральным ритейлером дисциплинирует, признаются бизнесмены. Партнёры предъявляют жесткие требования ко времени, объёму и качеству поставок. Пришлось совершенствовать почти всё: от ассортимента до управления. Но работа оказалась успешной. Воронежский покупатель высоко оценил товар. Спустя пару лет местные рыбные деликатесы появились в магазинах «Перекрёсток», «Пятерочка» и «Карусель» во всех регионах центральной России . — Люди, начиная с нуля, не имея ничего, никакого производства, буквально «с коленок». Человек, войдя в сети, видит перспективы развития своего бизнеса, наращивает объёмы производства. И многие, кто вошёл в сети, достаточно быстро раскрутили свой бизнес, — пояснила Марина Лютикова, заместитель председателя воронежского отделения союза предпринимателей «Опора России».

Для сетевых магазинов это — возможность расширить ассортимент и реагировать на потребности покупателей, для небольших производителей — найти своего покупателя, не тратя время и деньги на «раскрутку» бренда. Для жителей региона — эксклюзивные, свежие, местные продукты. На прилавках этого федерального ритейлера, например, уже можно найти воронежский хлеб, рыбу, замороженные изделия, снэки и семечки. За последний год у компании появилось больше тысячи новых поставщиков, 133 из которых — производители Черноземья. Анна Андреещева, Юрий Вахтин