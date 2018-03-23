Активисты устроили автопробег из Грозного к Тихому океану

Энтузиасты в Чечне устроили автопробег «От Грозненского моря до Тихого океана», приуроченный в 200-летию столицы республики. Старт автопробегу был дан в Грозном

Участников автопробега двое — Игорь Курсаков и Рамзан Эльгиев, однако столь небольшой состав не уменьшил их энтузиазма. Как рассказал Курсаков порталу «Это Кавказ», на фургоне «Соболь» 2002 года выпуска они намерены проехать почти всю страну. Во время путешествия они собираются рассказывать жителям разных регионов о туристических возможностях Чечни и ее гостеприимстве.

В настоящее время участники автопробега находятся в Москве , а через несколько дней продолжат свой путь на восток России

Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа была заложена крепость Грозная. В октябре 2018-го будет отмечаться 200-летие города. В рамках празднования пройдет порядка 50 мероприятий, в числе которых различные фестивали, спортивные соревнования и форумы.