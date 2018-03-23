Шакира обратилась в полицию из-за навязчивого папарацци

По ее словам, этот фотограф преследует ее в течение двух лет. Например, он якобы следит за артисткой, когда она выходит из дома в пригороде Барселоны, и копается в ее мусоре.

В последнее время повышенное внимание папарацци усилилось.

Как отметила Шакира, преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети.