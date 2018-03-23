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Шакира обратилась в полицию из-за навязчивого папарацци
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Шакира обратилась в полицию из-за навязчивого папарацци 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Колумбийская певица Шакира обратилась в каталонскую полицию из-за навязчивого папарацци, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, этот фотограф преследует ее в течение двух лет. Например, он якобы следит за артисткой, когда она выходит из дома в пригороде Барселоны, и копается в ее мусоре.
В последнее время повышенное внимание папарацци усилилось.
Как отметила Шакира, преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети.
Ранее сообщалось, что Шакира выплатила властям Испании более €20 млн налогов.
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