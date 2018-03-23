КС РФ постановил уточнить закон о льготах для семей чернобыльцев

Обжаловать статью 14 названного закона решила жительница Рязани Валентина Фомина, после того, как суд отказал ей в назначении так называемой ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров. Ее муж Сергей принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии, получил вторую группу инвалидности. До конца жизни ему были предоставлены все полагающиеся по закону компенсации и прочие льготы. Супруга находилась у него на иждивении, поэтому после смерти мужа стала получать пенсию по потере кормильца, сохранила ряд других «чернобыльских» льгот, а вот в выплате «продуктовых» ей отказали.

Когда-то данный вид выплаты вводился для того, чтобы поддержать пошатнувшееся здоровье ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы. В пункте 13 статьи 14 оспоренного закона сказано, что полагается «ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям, не достигшим 14-летнего возраста», то есть о супруге речь не идет. Однако после всех редакций закона в части 4 той же статьи появилось указание о том, что определенные льготы, которые получали чернобыльцы, в том числе и эта, распространяются на «семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье».

Как следует из материалов КС, правоприменительная практика по подобным делам крайне противоречива

Отказывая Фоминой в выплате, суды прочитали это таким образом, что указанная выплата устанавливается членам семьи умершего инвалида-чернобыльца лишь в том случае, если они имели право на нее при жизни умершего. Однако как следует из материалов КС, правоприменительная практика по подобным делам крайне противоречива. В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ право получать «продуктовую» выплату признается только за теми членами семей умерших ликвидаторов, которые получали данную выплату при жизни кормильца. С другой стороны, ранее аналогичные требования о назначении данной выплаты Верховный суд удовлетворял, причем даже после внесения изменений в Правила предоставления ежемесячной денежной компенсации.

По мнению судей, такой поход не согласуется со статьями 19 и 39 Конституции РФ, то есть нарушает как принцип равенства перед законом и судом, так и гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Федеральному законодателю надлежит незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания части четвертой статьи 14 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — постановил КС РФ. Ситуация Валентины Фоминой может быть окончательно разрешена только после внесения этих изменений.