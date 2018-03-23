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РФ призвала добиваться от США и союзников раскрытия преступлений в ходе «войны с террором»
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РФ призвала добиваться от США и союзников раскрытия преступлений в ходе «войны с террором» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия призывает добиваться от США, Великобритании и других участников «глобальной антитеррористической коалиции» раскрытия информации о совершенных ими в ходе «войны с террором» нарушениях прав человека и привлечения к ответственности виновных. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с принятием Советом ООН по правам человека резолюции «Целостность судебной системы».
"Призываем международное сообщество, неправительственные правозащитные организации, специальные процедуры Совета ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека добиваться от США, Великобритании и других участников «глобальной антитеррористической коалиции» раскрытия всей информации о совершенных ими и их союзниками в ходе «войны с террором» нарушениях прав человека, проведения объективного и беспристрастного расследования всех инцидентов и привлечения к ответственности виновных", — подчеркнули в дипведомстве.
Там напомнили, что в четверг Совет ООН по правам человека в ходе своей 37-й сессии голосованием принял резолюцию «Целостность судебной системы», проект которой был внесен российской делегацией. Соавторами документа стали Белоруссия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Сирия, Таджикистан и Эфиопия.
В резолюции «содержится призыв к государствам, в которых имеются военные суды или трибуналы по расследованию уголовных дел, обеспечить, чтобы эти органы были неотъемлемой частью национальной судебной системы и применяли принципы судопроизводства, закрепленные на международном уровне в качестве гарантий справедливого правосудия». Как пояснили в дипведомстве, документ призывает государства незамедлительно закрыть секретные пенитенциарные учреждения, а также призывает «к безотлагательному независимому и беспристрастному расследованию всех случаев так называемых чрезвычайных выдач, секретного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом». Кроме того, в резолюции «акцентируется необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к санкционированию или осуществлению этих преступлений, включая тех, кто занимал или занимает высшие государственные должности».
Как подчеркнули в МИД, отступления от этих критериев ведут к серьезным и системным нарушениям прав человека. «Яркий тому пример — тюрьма на военной базе США в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применялись и продолжают применяться пытки, — констатировали во внешнеполитическом ведомстве. — В этой связи глубокую озабоченность вызывает недавнее решение администрации в Вашингтоне отказаться от ранее выраженного намерения ликвидировать эту тюрьму».
В Москве также выразили разочарование позицией проголосовавших против резолюции делегаций США и Грузии, а также ряда государств-членов Евросоюза, воздержавшихся при голосовании. «Такое демонстративное пренебрежение принципами справедливого правосудия и, главное, гуманизма свидетельствует об истинном отношении этих стран к поощрению и защите прав человека в мире», — убеждены в МИД РФ.
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