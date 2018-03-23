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Самарской области определили финалистов конкурса «Сердце отдаю детям»
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Самарской области определили финалистов конкурса «Сердце отдаю детям» 

ТРК Губерния 1 час назад
В Самарской области назвали имена победителей 14-го конкурса «Сердце отдаю детям». Он проводится с 1995 года. 2018 — год особенный: отмечается столетие системы внешкольного образования. За титул педагогического мастерства боролся 41 конкурсант в 6 номинациях. Члены жюри признались: судить было сложно. «Удивляли в том году, больше еще акцент был сделан на патриотизм. Вот то, о чем говорит всегда президент. Было очень приятно. Не только это были красивые слова, это были дела, которыми они и делятся со своими ребятами, со своими воспитанниками, и такими же их великолепными растят», — рассказала член жюри конкурса Галина Огарева.
Звание лучшего педагога дополнительного образования завоевал Иван Павлов из села Пестравка. Он же победил в номинации «Туристско-краеведческая». Пять лет ведет в сельской школе историю и рассказывает подрастающему поколению про родной край. «Момент очень волнующий. Я стал лауреатом 14 конкурса. Настроение, естественно, самое возвышенное, потому что конкурс — это всегда возможность проявить себя. Показать свою работу. Мы показывали визитную карточку. Импровизированный конкурс — мы писали эссе. И, самое важное, самое главное в нашем конкурсе — это занятия с детьми», — отметил Иван Павлов.
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