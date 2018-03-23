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Директору гимназии № 1 суд разрешил выходить из дома
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Директору гимназии № 1 суд разрешил выходить из дома 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Кировский районный суд переизбрал меру пресечения для директора гимназии №1. Любови Картамышевой продлили домашний арест на 3 месяца. Об этом сообщил ее адвокат Элчин Мамедов.
— Кроме продления ареста, мы добились снятия органичений, — рассказал адвокат. — Теперь моя подзащитная может выходить из дома каждый день на час. Но она не может выходить за пределы Кировского района. Для нас это маленькая победа.
Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, она приняла 800 тысяч рублей за зачисление двух детей в учебное заведение. В деле фигурируют высокопоставленные чиновники правительства 63 региона. Свои показания уже дали врио министра образования и науки Владимир Пылев и врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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