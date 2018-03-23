Директору гимназии № 1 суд разрешил выходить из дома

Кировский районный суд переизбрал меру пресечения для директора гимназии №1. Любови Картамышевой продлили домашний арест на 3 месяца. Об этом сообщил ее адвокат Элчин Мамедов.

— Кроме продления ареста, мы добились снятия органичений, — рассказал адвокат. — Теперь моя подзащитная может выходить из дома каждый день на час. Но она не может выходить за пределы Кировского района. Для нас это маленькая победа.