Назван район Новосибирска с максимальным числом жителей

Служба статистики пересчитала жителей Новосибирска : самым густонаселённым районом оказался Ленинский.

Всего по состоянию на 1 января 2018 года в Новосибирске жили 1 миллион 612 тысяч 833 человека. За последний год жителей в городе прибавилось: к началу 2017-го в Новосибирске насчитывалось только 1 миллион 602 тысячи горожан.

Как выяснили в Новосибирскстате, самым населённым районом города по-прежнему остаётся Ленинский: там к началу года было 302 803 жителя. На втором месте расположился Октябрьский район с 225 879 жителями, на третьем — Калининский с населением 200 694 человека. Меньше всего жителей оказалось в Железнодорожном районе — 64 972.

Бердске к началу года проживали 103 578 человек, в Искитиме — 56 602, в Оби — 29 499, в Кольцово — 16 467.

В целом Новосибирская область насчитывала 2 миллиона 788 тысяч 849 жителей. Среди муниципальных районов лидерами по численности населения стали Новосибирский (132 517 жителей), Искитимский (60 394) и Куйбышевский (57 489). Самым малонаселённым оказался Северный район, где жили всего лишь 9459 человек, сообщили в Новосибирскстате.