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В Испании помиловали нескольких заключенных накануне Страстной недели
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В Испании помиловали нескольких заключенных накануне Страстной недели 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 23 мар — РИА Новости. Правительство Испании, следуя традиции, объявило о помиловании нескольких заключенных накануне Страстной недели.
Как следует из официального документа, изменены приговоры в отношении девяти человек. Из них пятеро помилованы благодаря прошениям о снисхождении, которые направили пять религиозных братств. Все пятеро — мужчины, приговоренные в среднем к трем годам заключения за преступления, связанные с торговлей наркотиками, и преступления против здоровья населения.
Помилование накануне Страстной недели — многовековая традиция. Братства направляют прошения, и правительство принимает окончательное решение, одобрить их или нет. При этом помиловать можно только тех лиц, которые совершили нетяжкие преступления. Предварительно надо получить согласие суда, прокуратуры и пенитенциарного центра.
В прошлом году по прошению кофрадий были помилованы семь человек.
Первое помилование в Страстную неделю произошло в 1759 году в Малаге. Из-за эпидемии чумы собирались отменить шествие по городу, однако заключенные сбежали из тюрьмы, чтобы пронести статую Иисуса по городу. После церемонии они вернулись обратно в камеры. Через несколько дней, как утверждает легенда, эпидемия прекратилась. Тогда король Карлос III приказал помиловать одного заключенного.
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