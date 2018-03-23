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В центре Ростова осыпавшаяся со здания лепнина разбила машину
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В центре Ростова осыпавшаяся со здания лепнина разбила машину 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове на улице Социалистической 23 марта с фасада трехэтажки отвалился элемент декора. Гипсовый цветок, до этого украшавший карниз, упал на припаркованную рядом с домом Audi A6, разбив переднее стекло. Фотографии с места происшествия в редакцию прислал очевидец Глеб Селезнев.
— Сегодня, примерно в 14:35, с фасада дома по адресу Социалистическая, 52 сорвался декоративный элемент и повредил, как минимум, один припаркованный автомобиль. Судя по состоянию фасада, это не последний «подарок», — написал ростовчанин.
На фото видно, что краска на фасаде относительно свежая — по всей видимости, здание недавно ремонтировали. В списке многоквартирных домов, включенных в региональную программу капремонта, трехэтажки на Социалистической, 52 нет.
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