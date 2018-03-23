Италия стала лидерам у москвичей по объёмам интернет-трафика в роуминге

Компания проанализировала мобильное поведение абонентов из Москвы и Московской области , использующих связь в других регионах страны и в международном роуминге за период с 1 января этого года.

Наиболее востребованными среди москвичей странами Европы в этом году оказались Италия, Испания Франция . Самой популярной страной в Азии стали ОАЭ , а в Америке — США

Украина, Грузия и Армения. Среди стран СНГ абоненты оператора из Москвы и Подмосковья чаще всего ездили в Таджикистан . Следом за ним расположились Молдавия

Почти треть от всего объема трафика, использованного москвичами в международном роуминге с начала года, пришлась на Италию, Францию, Германию и Испанию. На первом месте по длительности разговоров и количеству SMS оказалась Беларусь

"С начала этого года абоненты столичного «МегаФона» успели побывать в 181 стране мира: от Сальвадора до Лаоса ", — комментирует Светлана Сысоева, коммерческий директор столичного филиала компании.

Больше всего звонков туристы из Москвы совершили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Калужской области Дагестана и Владимирской области. Первые три региона стали также лидерами по количеству отправленных москвичами SMS. Третье и четвертое места в топ-5 по SMS занимают Владимирская и Тульская области.

Первое место по использованию мобильного интернета занял Краснодарский край, а Санкт-Петербург и Ленинградская область — второе. Последние три позиции принадлежат Ростовской, Тверской и Рязанской областям — регионам, которые не фигурировали в топ-5 по звонкам и SMS.