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Прокат машин резко подорожал на время ЧМ по футболу в городах его проведения
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Прокат машин резко подорожал на время ЧМ по футболу в городах его проведения 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Сервисы проката автомобилей резко подняли цены на время чемпионата мира по футболу, финал которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в городах проведения матчей, говорится в сообщении сервиса путешествий OneTwoTrip.
OneTwoTrip, будучи в том числе агрегатором сервисов по прокату машин, провела анализ предложений своих контрагентов, а также крупнейших мировых игроков, представленных в РФ, на время проведения чемпионата. В процессе анализа сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня (старт матчей мундиаля в регионах), в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты. В Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для бронирования машин на 15 июня, а также последующие даты чемпионата, не оказалось вовсе.
"Аналитики сервиса OneTwoTrip оценили стоимость проката автомобилей в городах чемпионата мира по футболу и обнаружили, что на период мундиаля прокатные организации кратно увеличили свои тарифы. Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге, где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раза, второе место по динамике подорожания занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, третье — Казань, в 6,5 раза (во всех городах от 14,3 тысячи рублей за сутки)", — говорится в сообщении.
По данным сервиса, минимальная стоимость арены машины в Москве выросла в 2,4 раза — до 3,58 тысячи рублей в сутки, в Петербурге — в 2,5 раза, до 2,9 тысяч рублей, в Калининграде — в 4 раза до 6,5 тысячи рублей, в Самаре — в 3,2 раза, до 5,5 тысячи рублей. Незначительно цены выросли лишь в Сочи и Саранске.
Среди контрагентов OneTwoTrip — крупнейшие российские и мировые прокатные организации: Avis, Sixt RentMotors, «Элекс Полюс», «Просто прокат», Idrive, Inspire, My car rental, RentCar63, TIS Car, Urentcar, «Авторентал», «Аренда авто», «Бета Рент» и «Ликсон».
"Ситуация объясняется крайне ограниченным предложением по прокату в регионах. Из крупнейших автопрокатных компаний мира в России представлены только Sixt и Avis. Первая имеет пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи, вторая предоставляет свои услуги во всех городах чемпионата, но сейчас бронирование на сутки в Avis на период мероприятия недоступно. На фоне высокого спроса со стороны организаторов чемпионата и болельщиков увеличение цен местными прокатными организациями выглядит вполне ожидаемо", — отмечает руководитель направления аренды авто сервиса OneTwoTrip Евгений Гапоненко.
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