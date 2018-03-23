В Таганроге откроют первую зарядную станцию для электромобилей 

В городе Таганроге Ростовской области компания МРСК Юга планирует построить первую зарядную станцию для электромобилей. Такое заявление сделал начальник управления развития инноваций МРСК Юга Антон Бондаренко. Первая зарядная станция появится уже в этом году.
По словам Бондаренко, проект уже прошел экспертизу, поэтому к четвертому кварталу 2018 года будет реализована первая зарядная станция. При этом в МРСК отмечают, что на примере первой зарядной станции компания планирует изучить объемы реализации и необходимость объектов по всей Ростовской области. Первая зарядная станция в Таганроге для владельцев электромобилей будет платной. По данным аналитического агентства «Автостат» в Ростовской области не так много электромобилей. По состоянию на 1 января 2018 года в регионе насчитывается 13 электрокаров. Для сравнения в соседних регионов электромобилей в несколько раз больше. Так, в Ставропольском крае насчитывается 34 электрокара, а в Краснодарском крае на учете в ГИБДД стоит 125 таких авто.