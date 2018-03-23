Ещё
В Таганроге откроют первую зарядную станцию для электромобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таганроге откроют первую зарядную станцию для электромобилей 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
В городе Таганроге Ростовской области компания МРСК Юга планирует построить первую зарядную станцию для электромобилей. Такое заявление сделал начальник управления развития инноваций МРСК Юга Антон Бондаренко. Первая зарядная станция появится уже в этом году.
По словам Бондаренко, проект уже прошел экспертизу, поэтому к четвертому кварталу 2018 года будет реализована первая зарядная станция. При этом в МРСК отмечают, что на примере первой зарядной станции компания планирует изучить объемы реализации и необходимость объектов по всей Ростовской области. Первая зарядная станция в Таганроге для владельцев электромобилей будет платной. По данным аналитического агентства «Автостат» в Ростовской области не так много электромобилей. По состоянию на 1 января 2018 года в регионе насчитывается 13 электрокаров. Для сравнения в соседних регионов электромобилей в несколько раз больше. Так, в Ставропольском крае насчитывается 34 электрокара, а в Краснодарском крае на учете в ГИБДД стоит 125 таких авто.
Южный автомобиль: последние новости
Москвичев выступил за повышение скорости до 110 км/ч Минтранс Ростовской области объявил конкурс на новые маршруты в "Платов" На Кубани водители отмывали свои авто после осадков с песком (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко256
Россияне устроили набег на «Магнит»191
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ644
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии193
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение