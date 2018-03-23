Губернатор Московской области отправил в отставку главу Волоколамского района

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова . На его место назначен глава района «Лосино-Петровский» Андрей Вихарев . Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора. Причины увольнения не называются, однако решение было принято на фоне непрекращающихся протестов жителей Волоколамска против эксплуатации мусорного полигона, находящегося вблизи города. 21 марта несколько десятков учеников школы №2 были госпитализированы с симптомами отравления, предположительно, свалочным газом. Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку. Об этом сообщается на сайте губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Конкретные причины решения руководителя области не называются, однако кадровое решение принято на фоне протестов жителей Волоколамска против сверхнормативной эксплуатации находящегося рядом с городом полигона захоронения твёрдых бытовых отходов «Ядрово».

Активные протесты продолжаются с начала года. 3 и 10 марта в городе проходили митинги с требованиями закрыть и рекультивировать свалку, на улицы вышел каждый четвёртый житель двадцатитысячного райцентра. В Волоколамск приезжала кандидат в президенты Ксения Собчак , чем привлекла дополнительное внимание к проблеме. Однако никаких срочных, оперативных мер местные власти принимать не стали, полигон продолжал принимать мусоровозы в прежнем объёме.

21 марта порядка семидесяти человек обратилось за помощью в центральную районную больницу с жалобами на головокружение, тошноту, слабость и аллергические проявления на коже.

В особенности пострадали ученики школы №2 — нескольким десяткам детей понадобилась медицинская помощь. Шесть школьников до сих пор остаются в больницах, трое из них были переведены в Филатовскую больницу в Москве

Подробностей о их состоянии пока не сообщается.

Прибывший на место происшествия губернатор Воробьёв посетил сначала саму свалку, а потом находящихся в больнице пострадавших. По его словам, в результате перепада температур в теле полигона произошел разлом, из которого вырвался спрессованный газ, что и вызвало «неудобства». Глава области пообещал остановить работу «Ядрово» до конца недели и запустить при помощи голландских подрядчиков работы по дегазации. Отчиститься воздух должен к началу лета.

Эту информацию Воробьёв сообщил журналистам, с собравшимися же на площади перед больницей родственниками пострадавших отдельно он общаться не стал. Это вызвало недовольство горожан, в губернатора полетели снежки, и он удалился под прикрытием охраны и сотрудников полиции. Меньше повезло сопровождавшему его главе района Евгению Гаврилову, попавшему в толпу до заявления Воробьёва, которого собравшиеся несколько раз ударили.

«Строитель» вместо «варяга»

Гаврилов был избран руководителем района осенью 2014 года при поддержке Андрея Воробьёва и на фоне сопротивления местных элит, включая функционеров «Единой России» . Популярности «варяг», пришедший с должности заместителя руководителя соседнего Рузского района, за четыре года так и не снискал. Примечательно, что генеральным директором «Ядрово» в начале этого года был назначен бывший заместитель Гаврилова по ЖКХ Алексей Сулимов

Исполнять обязанности Гаврилова назначен «один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области», по словам пресс-службы губернатора, нынешний глава района «Лосино-Петровский» Андрей Вихарев. Согласно официальной биографии на сайте района, Вихарев родился в 1969 году в Кировской области , занимался строительным бизнесом, с 2009 года входил в Совет депутатов подмосковного Жуковского , а в 2011 году избрался в Думу Московской области. В 2014, в рамках проводимой недавно избранным губернатором Воробьёвым ротации, Вихарев возглавил Лосино-Петровский район.

«Здесь надо чётко понимать полномочия и те возможности, которые есть у руководителя района, — прокомментировал решение Воробьёва эксперт в разговоре с RT. — Если граждане не довольны тем, как глава района работает, то, конечно же, отставка в какой-то мере успокоит ситуацию. Но мы должны также понимать, что с отставкой любого из чиновников неприятный запах не исчезнет».