Мальчики и девочки отличаются в изучении иностранных языков

Эксперты Токийского столичного университета наблюдали нейронную реакцию японских учеников младших классов, изучающих английский в качестве второго. Как выяснилось, более опытные ученики продемонстрировали большую активизацию в частях мозга, связанных с грамматическими правилами (синтаксисом), а девочки использовали более широкий спектр языковой информации, включая звуки (фонологию) и смысл слов и предложений (семантика). Полученные данные помогут в обучении мальчиков и девочек иностранному языку, а школьные сумки, которые можно смотреть здесь, пополнятся новыми учебниками.

Ведущий автор Фумитака Хомай говорит, что дети учатся своему родному языку с завидной легкостью и скоростью, однако освоение второго языка — гораздо более разнообразный процесс. Он отметил, что хотя было много исследований о том, как мозг задействован при изучении новых языками, специалисты до сих пор не знают, как вариации в отношении пола, возраста и т. д. влияют на это.

Хомай с командой японских специалистов изучал группу по этому предмету: ученики средней школы изучали английский как второй язык в школьной среде. Мальчикам и девочкам был дан стандартизированный тест на английском языке и другие задания. Затем они слушали английские предложения, часть из которых была с грамматическими ошибками. Наблюдения за активностью мозга проводились с использованием функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS), которая показывает, какие части мозга активны, и другие методы, которые дают представление о том, как мозговая деятельность изменяется со временем.

Результаты показали удивительное несоответствие в том, как мальчики и девочки справляются с предложениями. Девочки лучше справлялись с тестами и имели большую рабочую память. Однако мальчики не показали корреляции между рабочей памятью и производительностью, в отличие от девочек. Глядя на мозговую активность, fNIRS показали, что мальчики проявили повышенную активность в передней части мозга, когда слышали правильное предложение, в то время как девочки показали больше активности в задней стороне головы. Фронт связан с «синтаксической» обработкой, т.е. основанным на правилах пониманием предложений; обратная связь связана с более широким спектром обработки языка. Интересно, что мальчики проявили общий сниженный ответ на неправильные предложения, а девочки показали полную противоположность.

Ученые отметили, что предлагаемая картина состоит из двух разных стратегий, позволяющих справиться со вторым языком. Мальчики используют эффективную обработку и неявное мышление на основе правил, в то время как маленькие японки используют более широкий спектр лингвистической информации, добиваясь «явного» понимания предложений. Беглый взгляд на результаты тестов, возможно, просто указал на то, что девочки «лучше» изучают английский, но механизмы рассказывают гораздо более интересную историю. Более четкое представление о том, как мальчики и девочки изучают второй язык (в данном случае, английский), имеет потенциал для изменения преподавания в школах, создания новых методов и учебных планов, направленных на устранение слабых сторон как для мальчиков, так и для девочек.