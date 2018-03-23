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Жителям Ставрополя отключат свет 24, 26 и 27 марта
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Жителям Ставрополя отключат свет 24, 26 и 27 марта 

АиФ Ставрополье 18 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Отключение электроснабжения ожидает жителей нескольких улиц краевого центра, сообщает комитет по делам ГО и ЧС администрации Ставрополя.
Работы на подстанции начались 23 марта. Утром света не было на улицах Фадеева, Железнодорожной, Войтика, Пионерской, Объездной, Кутузова, по переулкам Мельничному, Чонгарскому, Среднему, Нестерова, а также проезду Гвардейскому. После обеда — на ул. Чапаева, Берёзовой, в дачных товариществах «Успех», «Мебельщик» и «Искра».
24 марта отключения продолжатся по другим адресам. С 14.00 до 17.00 без электричества придётся обходиться жителям улиц Маршала Жукова и Мира (дом 282).
А 26 марта с 9.00 до 16.00 без света останутся переулок Правды, проезды Карьерный и Новосельский и улица Щаденко. В этот же день с 13.00 до 17.00 обесточат дом №9 на улице 50 лет ВЛКСМ.
Дома № 1,3,7 по улице Суворова без электричества будут два дня подряд — 26 и 27 марта, с 9.00 до 16.30.
27 марта станет последним днём плановых работ. Пострадают те, кто живёт на улицах Сочинской, Дзержинского, а также в проездах Хопёрском и Запорожском. Света не будет в первой половине дня.
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