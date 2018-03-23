«Катастрофическая слепота»: Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе

"Макрон реагирует на исламистскую атаку, совершенную иностранцем, рядом с той, которая открыла в Европу беспрецедентную миграционную волну. Катастрофическая слепота!" — написала Марин Ле Пен в своем Twitter.

Ле Пен добавила, что «если подтвердится, что захвативший заложников находился под контролем за экстремистские взгляды, то те, кто отверг предложение депутатов „Национального фронта“ незамедлительно выдворять иностранцев, находящихся в списке представляющих угрозу национальной безопасности, несут политическую ответственность в этой драме».

Как уточняет ТАСС , ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ ). Состояние троих раненых оценивается медиками как крайне тяжелое.