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«Катастрофическая слепота»: Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

«Катастрофическая слепота»: Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе 

Вести.Ru 23 минуты назад
Лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обвинила президента Франции в «катастрофической слепоте». Ранее Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии на саммите глав стран ЕС в Брюсселе заявил, что «все позволяет думать», что атаки на юге Франции — дело рук террористов.
"Макрон реагирует на исламистскую атаку, совершенную иностранцем, рядом с той, которая открыла в Европу беспрецедентную миграционную волну. Катастрофическая слепота!" — написала Марин Ле Пен в своем Twitter.
Ле Пен добавила, что «если подтвердится, что захвативший заложников находился под контролем за экстремистские взгляды, то те, кто отверг предложение депутатов „Национального фронта“ незамедлительно выдворять иностранцев, находящихся в списке представляющих угрозу национальной безопасности, несут политическую ответственность в этой драме».
Как уточняет ТАСС, ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Состояние троих раненых оценивается медиками как крайне тяжелое.
23 марта на юге Франции произошла серия нападений. Выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В общей сложности от рук террориста пострадали пять человек.
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