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Порядка 30 участников прочитали стихи о войне на областном конкурсе в Домодедове
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Порядка 30 участников прочитали стихи о войне на областном конкурсе в Домодедове 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
В центральной библиотеке имени Ахматовой в Домодедове прошел отборочный этап областного поэтического конкурса «Поклонимся великим тем годам», посвященного Великой Отечественной войне, на мероприятии выступили порядка 30 участников, сообщается в группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие состоялось по инициативе секретаря первичного отделения «Коломийца» партии «Единая Россия» Натальи Гулик. Конкурс является частью проекта «Культура малой Родины». Его проведение было приурочено ко Всемирному дню поэзии.
«В «Ахматовке» (библиотека имени Ахматовой — ред.) прошло удивительное мероприятие в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Порядка 30 поэтов и любителей этого рода литературы из Домодедова поделились своим творчеством с земляками», — сказала Гулик.
Она добавила, что конкурс дает возможность талантливым людям не только рассказать о себе во всеуслышание, но и вдохновить на участие других людей.
В 2018 году Всемирный день поэзии отмечался 21 марта. Первый праздник прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Мероприятие позволяет сплотить творческих людей во всем мире и объединить культуры разных стран.
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