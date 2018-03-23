Мир слишком медленно отходит от углевой зависимости

Москва , 23 марта — «Вести. Экономика» Мир уходит от угля. Но для достижения целей по сокращению глобального потепления, изложенных в Парижском соглашении 2015 года, он должен ускорить темп.

Согласно опубликованному докладу Greenpeace, CoalSwarm и Sierra Club, число новых угольных заводов, которые разрабатываются во всем мире, продолжало падать в период с 2015 по 2017 год. По состоянию на январь в мире наблюдалось снижение объемов строительства на 29% в течение года, а в последние два года на 73%. Между тем, в 2017 году количество построенных угольных заводов упало на 28% в годовом исчислении.

То, что происходит в Китае и Индии, имеет жизненно важное значение. Китай по-прежнему остается ведущей страной в плане производства и потребления угля. Согласно докладу, в 2017 году производительность угольных электростанций составила 34 ГВт. Это примерно половина от объемов в 2015 году. В прошлом году Индия прибавила 9 ГВт к производительности, что стало резким сокращением с 2016 года.

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[/html] В последние годы Китай, который является крупнейшим в мире углеродным эмитентом, особенно агрессивен в решении проблем, связанных с избыточным объемом угля и связанными с этим проблемами загрязнения воздуха.

В прошлом году центральное правительство прекратило или приостановило работу около 150 угольных электростанций, а с осени прошлого года оно стремится настроить северные города на использование природного газа, а не угля для отопления домов. Индия, которая также сталкивается с острыми экологическими проблемами, переходит на использование чистой энергии. В финансовых 2016-2017 гг. она больше опиралась на использование возобновляемых источников энергии, чем на тепловую энергию, отмечается в отчете.

Тем не менее, мир должен сделать больше шагов для достижения цели, изложенной в Парижском соглашении 2015 года, в котором содержится призыв к ограничению глобального потепления в ближайшие 100 лет от 1,5°C до 2°C. В докладе предлагается отменить все текущие разработки угольных электростанций и остановить работу многих из существующих заводов до того как они достигнут предела своей «жизнедеятельности», которая в среднем составляет 40 лет.

Тем не менее, сохраняются и тревожные признаки. Согласно отчету МЭА , опубликованному в этом месяце, мировой спрос на уголь вырастет на 1% в 2017 году, после двух лет снижения. В Китае наблюдалось увеличение спроса на уголь на 0,3% после трех лет снижения, вызванное главным образом стремлением к использованию кондиционеров в особенно жаркое лето.

Между тем, выбросы углекислого газа по всему миру в прошлом году выросли на 1,4%, в основном за счет объема производительности азиатских стран.