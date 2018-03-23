Самым «умным» городом 2017 года признан Сингапур

Нью-Йорк. Компания Juniper Research отдала Сингапуру звание самого «умного» города 2017 года. По ряду показателей Сингапур опередил Лондон, Сан-Франциско

The Global Smart City Perfomance Index («всемирный индекс умного города»), оценивает 20 «умных» городов по уровню использования интернета вещей (IoT) и подключенных устройств в четырех областях: мобильность, здравоохранение, общественная безопасность и производительность.

Исследователи видят секрет успеха Сингапура в том, что он является городом-государством. По их мнению, это делает его уникальным и создает все условия для развития.

Так, например, использование Управлением наземного транспорта технологий, поддерживающих интернет вещей, а именно подключенного анализа трафика, позволяет сэкономить водителям более 60 часов в год.

Муниципальные службы Сингапура используют современные технологии для оказания медицинской поддержки пожилым гражданам. В частности, в активно внедряется телемедицина.