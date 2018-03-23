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Самым «умным» городом 2017 года признан Сингапур
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Самым «умным» городом 2017 года признан Сингапур 

Open.gov.ru 36 минут назад
Фото: Open.gov.ru
Компания Juniper Research отдала Сингапуру звание самого «умного» города 2017 года. По ряду показателей Сингапур опередил Лондон, Сан-Франциско Нью-Йорк.
The Global Smart City Perfomance Index («всемирный индекс умного города»), оценивает 20 «умных» городов по уровню использования интернета вещей (IoT) и подключенных устройств в четырех областях: мобильность, здравоохранение, общественная безопасность и производительность.
Исследователи видят секрет успеха Сингапура в том, что он является городом-государством. По их мнению, это делает его уникальным и создает все условия для развития.
Так, например, использование Управлением наземного транспорта технологий, поддерживающих интернет вещей, а именно подключенного анализа трафика, позволяет сэкономить водителям более 60 часов в год.
Муниципальные службы Сингапура используют современные технологии для оказания медицинской поддержки пожилым гражданам. В частности, в активно внедряется телемедицина.
В свою очередь, доступ граждан к современным технологиям и электронным услугам, а также возможность получения всей необходимой информации дистанционно повышает производительность и экономит время. Лидерами в этой области, помимо Сингапура, признаны Чикаго и Лондон. Каждый из этих городов не только имеет объемные массивы открытых данных, но и всячески поощряет частные инновационные решения по их использованию.
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